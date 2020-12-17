Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!
16 Aralık tarihinde oynanan Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı sonucuna göre, Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırırken 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, 5. turda turnuvaya veda etti. Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maçta 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MAÇI GOLLERİ, ÖZETİ
Fenerbahçe, 11. dakikada Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve geri kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-0 sona erdi. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.