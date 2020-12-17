Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!
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Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!

17.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:13
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!

16 Aralık tarihinde oynanan Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı sonucuna göre, Fenerbahçe adını son 16 turuna yazdırırken 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, 5. turda turnuvaya veda etti. Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı izle! Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı golleri, özeti!

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe, uzun süre 10 kişi sürdürdüğü maçta 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇI MAÇI GOLLERİ, ÖZETİ

Fenerbahçe, 11. dakikada Karacabey Belediyesporlu Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve geri kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-0 sona erdi. Sarı lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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