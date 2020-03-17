Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şubat ayına damga vurdu
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şubat ayına damga vurdu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı şubat ayı raporunu açıkladı.

17.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:20
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi şubat ayına damga vurdu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı şubat ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi.

Medya Takip Merkezi'nin şubat ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, geçtiğimiz ayın spor gündemini Fenerbahçe-Galatasaray derbisi belirledi. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde misafir ettiği maçta, Fenerbahçe mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra evinde mağlup eden Galatasaray, adeta büyü bozuldu dedirtti.

KADIKÖY SERİSİ BİTTİ

Ocak ayının ardından şubat ayında da en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Ligde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ayın spor gündemine damga vururken, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı kendi sahasında 21 yıldır mağlup olmayan sarı kanarya, aldığı 3-1'lik mağlubiyetle bu geleneği sona erdirdi. Ay boyunca 101 bin 163 habere konu olan sarı lacivertliler en konuşulan takım olurken, Fenerbahçe'yi ikinci sırada 89 bin 685 haber ile Galatasaray izledi. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor ise 75 bin 54 haberde yer alarak 3'üncü sırada yer buldu.

SÖRLOTH'UN YENİ HEDEFİ SHOTA'NIN REKORUNU KIRMAK

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda kaydettiği 22 golle, kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 gole ulaşan Sörloth'un yeni hedefi ise Shota Arwaledze'nin rekorunu geride bırakmak. Şubat ayı içerisinde dayı olma sevinci yaşayan Sörloth, attığı gollerin yanı sıra, aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça düşürülmesiyle de uzun süre gündemde kaldı.

MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplamda 17 bin 159 habere konu olan golcü oyuncu, medyada en fazla konuşulan futbolcu olmayı başardı. İkinci sırada 9 bin 752 haber ile Falcao, üçüncü sırada ise 8 bin 268 habere adını yazdıran Henry Onyekuru yer aldı.

TERİM LİDERLİĞİ BIRAKMIYOR

Aylardır en fazla konuşulan teknik direktörler listesinin zirvesinde bulunan Fatih Terim, şubat ayı içinde aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu. Futbol otoriteleri ve birçok duayen yazar tarafından maçın kahramanı olarak ilan edilen Terim; çıkardığı kadro, yaptığı oyuncu değişiklikleri ve maç öncesinde planladığı taktikleri sahaya başarılı bir şekilde yansıtmasıyla takdir topladı. Şubat ayı boyunca 21 bin 105 haberde yer alan Fatih Terim bu alandaki liderliğini sürdürmüş oldu. Terim'i ikinci sırada 19 bin 198 haber ile siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın takip ederken, üçüncü sırada ise 17 bin 770 haber ile Ersun Yanal yer aldı.

KOÇ ZİRVEYE ATLADI

Geride bıraktığımız ay içerisinde, spor basınının en çok konuştuğu konu Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olurken, maç esnasında Ali Koç'un tribünden atlarken kameralara yansıyan görüntüleri bir diğer gündem maddesi oldu. Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan sarı lacivertli takımın taraftarları Ersun Yanal ve Ali Koç'u istifaya davet etti. Bu tezahüratların üzerine bulunduğu yerden aşağıya atlayan başkan Ali Koç, 14 bin 459 haber ile en fazla habere konu olan kulüp başkanı oldu. Kendisi ikinci sırada 7 bin 127 haber ile TFF başkanı Nihat Özdemir takip ederken, üçüncü sırada ise 6 bin 921 habere yansıyan Mustafa Cengiz yer aldı.

CÜNEYT ÇAKIR AVRUPA ARENASINDA

Son yıllarda düdük çaldığı önemli maçlar sayesinde en önemli hakemimiz konumunda bulunan Cüneyt Çakır, Tottenham ile Leipzig takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetti. Çakır maçta 6 kez sarı kartına başvurdu. Ligimizde ise Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır, tam 5 yıl aradan sonra Trabzonspor'un bir iç saha maçında görev aldı. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, şubat ayı boyunca medyada 4 bin 751 haberde yer alan Cüneyt Çakır, adından en çok söz ettiren Süper Lig hakemi oldu. Çakır'ın ardından ikinci 4 bin 91 haber ile Halil Umut Meler, üçüncü ise 3 bin 140 habere yansıyan Mete Kalkavan oldu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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