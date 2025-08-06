Fenerbahçe'nin Feyenoord'a elenmesi durumunda Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali merak konusu oldu. Fenerbahçe, Feyenoord ile yapacağı maçın sonucuna göre Avrupa'daki kaderini belirleyecek. Peki, Fenerbahçe, Feyenoord'a elenirse ne oluyor, Avrupa Ligi'ne mi gidiyor?

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izleme imkânı bulacak. Feyenoord ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, S Sport ve S Sport Plus platformlarından şifreli olarak yayınlanacak. Yayıncı kuruluşlar, maçı hem uydu üzerinden hem de dijital ortamda izleyicilere ulaştıracak.

S Sport Plus, Türksat uydusu aracılığıyla erişilebilen ve internet bağlantısıyla da kullanılabilen bir dijital yayın servisidir. Maçı canlı takip etmek isteyen kullanıcılar, S Sport Plus'ın mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın akışına kolaylıkla ulaşabilirler.

FEYENOORD – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'nın köklü ekiplerinden Feyenoord karşısında kritik bir sınav verecek. Bu önemli karşılaşma, 6 Ağustos Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE, FEYENOORD'A ELENİRSE NE OLUYOR, AVRUPA LİGİ'NE Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off'ta Nice veya Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımın olası rakipleri Fransa ve Portekiz'den çıktı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'a karşı olası bir elenme durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren mücadele etmeye devam edeceği belirtildi. Bu durum, takımın Avrupa macerasını sürdürme şansını koruyacağı anlamına geliyor.