Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle!

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon ve UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık maçlarına devam ediyor. PEC Zwolle ve Greuther Fürth maçlarının ardından Sarı-Lacivetli ekibin yeni rakibi Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Dinamo Kiev oldu. Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda! Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı izle!

Sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de Vitor Pereira gidecek oyuncuları belirlemek için herkese forma şansı vermek istiyor. Portekizli teknik direktörün bu karşılaşmalarda üçlü savunmaya ağırlık vermesi dikkatlerden kaçmazken eksik olan bölgeleri için takviye isteyebileceği söyleniyor. Bu bağlamda hazırlık maçları yapan Sarı - Lacivertliler de Vitor Pereira, gidecek isimlere hazırlık maçlarının ardından karar verecek. PEC Zwolle ve Greuther Fürth maçlarının ardından hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'nin rakibi Ukrayna'nın güçlü ekibi Dinamo Kiev olacak. Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki mücadele ile ilgili detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Dinamo Kievarasındaki mücadele 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelenin saati 19.00 olarak açıklanırken, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!