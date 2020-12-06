Fenerbahçe Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Denizlispor maçı sonucu?
Son zamanların en çok beklenen maçlarından birisi olan Denizlispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Denizlispor maçı sonucu?
Merakla beklenen Denizlispor Fenerbahçe maçının ise ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Denizlispor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Denizlispor maçı sonucu?
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapan karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetti.
Maç 2-0 bitti. GAlip takım ise Fenerbahçe oldu.
DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE İLK 11'LERİ KİMLER?
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Cisse