Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - GRAZ

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Graz şehrindeki kampın 4. gününde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki akşam idmanı, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

20 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışması yaptı.

Basına kapalı bölümde ise taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımda, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Emre Belözoğlu takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde çalıştı. Dört ismin ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Yanal ve Comolli sohbet etti

Fenerbahçe'nin akşam antrenmanı sırasında teknik direktör Ersun Yanal, sportif direktör Damien Comolli ve idari menajer Volkan Ballı yaklaşık 20 dakika saha kenarında sohbet etti.

Üç ismin sohbet sırasında oldukça neşeli olduğu gözlendi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah antrenmanıyla sürdürecek.

Fenerbahçe, yarın TSİ 19.30'da Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA