Fenerbahçe'de Datome ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe'de Datome ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan bu yana erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Datome ile yollar ayrıldı
30.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:01

Fenerbahçe, 2015-2016 sezonundan bu yana erkek basketbol takımı forması giyen Gigi Datome ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün basketbol takımında yaprak dökümü sürüyor. Başantrenör Zeljko Obradovic'in ardından İtalyan oyuncu Gigi Datome de takıma veda eden isim oldu. Kulübün açıklamasında, 32 yaşındaki basketbolcunun kariyerine başka bir takımda devam etme kararı aldığı belirtildi. Fenerbahçe ile anlaşarak yollarını ayıran Datome'nin Olimpia Milano ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Datome ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz tarihi başarıların en önemli mimarlarından biri olan Gigi Datome, mevcut sözleşmesini Kulübümüz ile anlaşarak sonlandırmış ve kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.

Gigi Datome'nin Fenerbahçe formasını terlettiği süre boyunca takımımıza katkıları, yalnızca attığı sayılar ya da yaptığı istatistiklerle sınırlı kalmamıştır. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın asla pes etmeyen karakterinin en önemli temsilcilerinden biri olan Gigi, soyunma odamızda oluşturulan ve parkeye de yansıyan ekip ruhunun kilit isimlerinden biri olmuştur.

Takımımıza basketbol oyununun her anında ve alanında üstün katkıları olan Datome, saha dışında sergilediği örnek sporcu duruşuyla da bizleri her daim gururlandırmış, ülkemize olan bağlılığı ve sevgisiyle de hepimizin takdirini kazanmıştır.

Fenerbahçe basketbolunun unutulmazları arasındaki yerini çoktan almış olan Gigi Datome'ye, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin geride kalan bölümünde kendisine sonsuz başarılar dileriz."

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Kaynak: İHA

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