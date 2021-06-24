Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe kongresi ne zaman? Aziz Yıldırım başkan adayı olacak mı?

Fenerbahçe'de gözler yapılacak başkanlık seçiminde. Bugün Fenerbahçe TV'de başkan adayları Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un konuşmalarının ardından Fenerbahçe'nin efsane başkanları arasında gösterilen Aziz Yıldırım'ın yapığı konuşmalar oldukça ses getirdi. Bu konuşmaların ardından en çok merak edilen konu ise Fenerbahçe'de yapılacak olan kongre oldu. Peki Fenerbahçe kongresi ne zaman? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman?