Fener'in maçı saat kaçta? Fenerbahçe Frankfurt maçı ne zaman, hangi gün? sorularının yanıtları merak ediliyor. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe bu akşam Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Avrupa serüvenine galibiyet ile başlamak istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe'nin UEFA maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin maçı 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 22.00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eintracht Frankfurt ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayınlanacak ve şifreli olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EINTRACHT FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Frankfurt Stadion'da oynanan karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo yapacak. VAR hakemi olarak Massimiliano Irrati, AVAR'a Marco Di Bello atandı.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER YER ALIYOR;

Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Serdar Aziz, Min-Jae Kim, Filip Novak, Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Mer Hakan Yandaş, Max Meyer, Fatih Şanlıtürk, Arda Güler, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi, Enner Valencia, Mergim Berisha.

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