'Feminist' ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra keşfedilen tablosu rekor fiyata satıldı

14.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:46

İtalyan Barok ressam Artemisia Gentileschi'nin 40 yıl sonra ortaya çıkan tablosu 4.8 milyon euroya satıldı. Satışı gerçekleştiren Artcurial müzayede evi, "Lucretia" adlı yağlı boya tablonun rekor fiyata alıcı bulduğunu duyurdu. 17. yüzyıldan kalma tabloya başlangıç olarak 600-800 bin euro arasında fiyat biçilmişti.



Müzayede evi, tabloyu Paris'te yaşayan Avrupalı bir koleksiyoncunun aldığını duyurdu. Koleksiyoncu ise isminin açıklanmasını istemedi. Euronews.com'da Görüntüle