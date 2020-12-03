Felek ne demek? Felek nedir? Hain felek ne demek? Felek TDK kelime anlamı

Arapça bir sözcük olan Felek, dilimizde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu sözcüğün günlük kullanımda ve edebiyatta farklı anlamları bulunmaktadır. Peki, Felek ne demek? Felek nedir? Hain felek ne demek? Felek TDK kelime anlamı

Arapça bir sözcük olan Felek, dilimizde yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu sözcüğün günlük kullanımda ve edebiyatta farklı anlamları bulunmaktadır. Peki, Felek ne demek? Felek nedir? Hain felek ne demek? Felek TDK kelime anlamı

FELEK NE DEMEK?

Felek sözcüğü, bazen daha geniş anlamları ifade eder. Buna göre evren, kainat ve hatta yaradılış anlamlarını içermektedir.

FELEK NEDİR?

Felek sözcüğü divan edebiyatında oldukça yaygın şekilde kullanılır. Bu edebiyat metinlerindeki anlamı, kelime anlamında daha farklıdır. Buna göre felek, kader anlamını taşımaktadır. Bunun sebebi, gökyüzünde insanın kaderini belirleyen yıldızlarla alakalıdır. İnsanın dünya yaşamında başına gelen kötü şeyler, gökyüzündeki yıldızlara bağlanmaktadır. Ve felek, insanın kaderi anlamındadır.

Eski edebiyatta şairler, başlarına gelen kötülüklerden dolayı feleği suçlarlar. Felek bu edebi metinlerde genellikle kötü, insanı zora düşüren bir kavramdır. Ve felekten sürekli şikayet edilir. Bu kavram edebi eserlerde baht, şans anlamıyla da kullanılır.

KAHPE FELEK NE DEMEK?

İnanç noktasında feleğe çatmanın sakıncası ve insanın imanına zarar vermesi, feleğin kader ve dehr (zaman) anlamında kullanıldığı zamandır. Feleğe çatmanın sakıncası ve insanın imanına zarar vermesi, feleğin kader ve dehr (zaman) anlamında kullanıldığı zamandır.

FELEK TDK ANLAMI NEDİR?

Felek sözcüğü TDK sözlüğünde de açıklanmaktadır. Buna göre felek, "gökyüzü, gök ve sema" anlamlarıyla ele alınmaktadır. Bu anlamların yanı sıra feleğin, askeri mızıkada kullanılan bir müzik aleti olduğuna değinilmiştir. Bu müzik aleti, zilli çalgılardan biridir. Ve birçok bandoda kullanılmaktadır.