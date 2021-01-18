Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Sabina Toziya, ziyaret için gittiği Makedonya'dan dönerken fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Beyninde tümör olduğu tespit edilen oyuncu Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce tarafından ameliyat edildi. Sağ tarafına felç inen oyuncu diziden de ayrıldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye karakterini canlandıran 72 yaşındaki Sabina Toziya, yılbaşı tatili için ülkesi Makedonya'ya gitti. Dizi çekimleri için İstanbul'a geri dönmek isteyen oyuncu, bayılarak hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATI 10 SAAT SÜRDÜ

TV100'de yer alan habere göre, Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tespit etti ve Sabina Toziya'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı, Sabina Toziya'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi.

SAĞ TARAFINA FELÇ İNDİ

Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafına da felç indi. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün habis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği, ne baş ağrısı ne yorgunluk ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi.

AMELİYATI SAĞLIK BAKANI YAPTI

Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla yakından ilgilendi.

DİZİDEN AYRILDI

Yaşanan sağlık sorunlarının ardından oyuncunun rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin senaryosunda da revizeler yapılı. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta oyuncuyla ilgili cenaze sahnesi yazıldı.