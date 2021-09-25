Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan yanarak küle döndü.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyünde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınında yaklaşık bin 500 hektar alan yanarak küle döndü. Yangın sonrasında yağışların ardından yanan ağaçlar, köklerinden çıkardığı filizlerle felaketin rengi olan siyahı yeşile boyadı. Yaklaşık 1 metre boyuna ulaşan filizler, yeniden umudun doğuşunun simgesi oldu.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 kilometrelik bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerini tehdit eden alevlere karşılık merkeze bağlı Kazmaca ve Sarpınağzı köyleri başta olmak üzere Kadirli ilçesi Karatepe köyüne bağlı birçok mahalle de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. 2 uçak, 4 helikopter, 149 adet arazöz ve su tankı, 47 adet iş makinesi ile toplamda 202 adet araçla 620 personelin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış yangında yaklaşık bin 500 hektar ormanlık alanın küle dönerken bazı ev ve ahırlar yanarken hayvanlarda telef olmuştu.

Yangının ardından etkili olan yağmur yağışlarıyla birlikte birçok bitki ve ağaç türüne ait filizler küllerin arasından çıkarak yeniden doğuşun simgesi olurken felaketin rengi siyahta yeşile boyanmaya başladı. Umudun simgesi filizlerin yoğunluğu ve bazılarının boylarının 1 metreyi aştığı görülürken doğa tekrardan kendi rengine bürünmeye başladı. Ayrıca yangın öncesi dikimi yeni yapılan fidanların tamamen yanarak küle dönmesiyle arazi üzerinde yanmış fidanların köklerinden yeşillikler fışkırdığı görüldü.

Yanmış ağaç köklerinde yeşermeler meydana geldiğini ifade eden Bekir Burak Canbolat, "Yaklaşık 2 ay önce Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyünde orman yangını çıkmıştı. Yangında bin 500 hektarlık alan zarar görürken yağmurların yağmasıyla birlikte yanmış ağaç köklerinden yeşermeler meydana geldi. Simsiyah topraklarda yeşillik görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor

Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi

Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi

 Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika: Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Gülben Ergen Kerem Kamışlı
Spor Mehmet Topal Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Felaketin rengi siyah, yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 09:49:57. #1.17#