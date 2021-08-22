Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | Güncel

Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi Ağır hasarlı binalardan geriye enkaz yığını kaldı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören ve adeta selin simgesi haline gelen binaların yıkım işlemleri tamamlandı.

Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi

Ağır hasarlı binalardan geriye enkaz yığını kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde ağır hasar gören ve adeta selin simgesi haline gelen binaların yıkım işlemleri tamamlandı. Enkaz halinde kalan binaların son hali ise havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketi, geride büyük bir yıkım bıraktı. Felaketten en büyük hasarı ise, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi gördü. Sel suları ilçede birçok bina ve iş yerine zarar vererek tamamen kullanılamaz hale getirdi. Kastamonu'da onlarca insan sel sularına kapılıp kaybolurken, 71 vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı. Bozkurt ilçesinde felaket esnasında ağır hasar gören ve yarım yıkık görüntüsüyle adeta selin simgesi haline gelen 5 katlı Fatih 1 Apartmanı, kız öğrenci yurdu ve vatandaşların anılarını bırakıp taşıyabildikleri eşyalarla terk ettiği Yıldız Apartmanı'nın yıkım işlemleri tamamlandı. Bu 3 hasarlı binadan geriye ise enkaz halinde bekleyen taş parçaları kaldı Selin boyutunu gösteren 3 binanın enkazı havadan görüntülendi.

Selin ilçeye çok ağır geldiğini söyleyen Sinan Kartal isimli bir vatandaş, "Sel baya bir büyük, ağır geldi. Zannedersem 400 küsür kilo yağmış. Bu binalar selde yıkıldı. Sağ olsun hükumetimiz, devletimiz temizliyorlar. Bozkurtumuzu inşallah imar edecekler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu binalar 3-5 senelik, bazıları 8-10 senelik binalar. Selde arada yol olmasına rağmen yol falan gitmiş, sel daha sonra binalara sirayet etmiş. Selde alt tarafları zaten yıkılmıştı. Ondan sonrasını zaten devletimiz yıkıyor. Bütün hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, kalanların da başı sağ olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi
Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi
Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi
Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haber | Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Son dakika haberleri! KASTAMONU - Bozkurt'taki selde kuyumcuların balçıkta kaybolan altınları polis tarafından dedektörle arandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Cimilli İbo İrem Derici Kaan Yıldırım Davut Güloğlu
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Felaketin boyutunu gözler önüne seren binaların son hali görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 16:18:38. #1.14#

title