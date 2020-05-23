Feke'de muhtarlar Cumhurbaşkanını selamladı AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, partililer ve muhtarlar ile bir araya geldi.

AK Parti Feke İlçe Başkanı İbrahim Gün, partililer ve muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Gün, Cumhurbaşkanın hediyelerini muhtarlara ve partililere takdim ederek Ramazan bayramının ilçede huzur içinde geçmesini temennisinde bulundu.

Adana'nın Feke ilçesinde Ak Parti Feke ilçe Başkanı İbrahim Gün, ilçede görev yapan muhtarlar ve partililer ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanın selamını iletti il ve ilçe yönetimi olarak tüm Feke halkının bayramını kutladı. Parti binasında muhtarlar ile bir araya gelen Başkan Gün Feke'nin Adana'nın Toros dağları eteklerinde doğası, havası yaylası ve insanı ile en şirin ilçelerinden biri olduğunu belirterek bu bayram mesafeler olsa da gönüller bir diyerek tüm ilçe halkının bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolonya, maske çikolata hediyesini muhtarlar ve partililere takdim etti.

Muhtarlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ve kutlama için teşekkür ederek selam yolladılar. - ADANA

Kaynak: İHA