"Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler "Fehmi" neden yok? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı?

Yıllardır TRT ekranlarında yediden yetmişe herkesin severek izlediği Seksenler dizisinde Fehmi karakterinin olmamasını izleyicilerin dikkatini çekti "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler "Fehmi" neden yok? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı? gibi soruları ve merak ettirdi.

Seksenler dizisinde evin keyfine düşkün, ağır sakin Fehmi Babası rolünü Rasim Öztekin canlandırıyor. Dizinin sevilen karakterinin son bölümlerde olmaması seyircileri üzerken, "Fehmi" Seksenler'den ayrıldı mı? Seksenler "Fehmi" neden yok? Rasim Öztekin Seksenler dizisinden ayrıldı mı? sorularını da gündeme getirdi.

"FEHMİ" SEKSENLER'DEN AYRILDI MI?

Rasim Öztekin 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Sayısız dizi ve filmde rol alan Rasim Öztekin aynı zamanda oyuncu Büşra Pekin'in babasıdır. Gora Cem Yılmaz ile birlikte oynadığı en çok izlenen filmlerinden biridir. Seksenler dizisindeki Fehmi rolü oldukça şefkatli, hem eşine hem çocuklarına karşı duygusal ve babacan tavırlı bir aile reisidir. "İcat çıkarma" en bilindik lafıdır.

Seksenler Fehmi karakterini canlandıran Rasim Öztekin sosyal medya hesabından "İcat Çıkarmayın! Seksenlerdeyim!" paylaşımı yaparak diziden ayrılmadığını duyurdu. Yalnızca bir süre kendi sağlığını riske atmamak ve kronik rahatsızlığı olduğu için virüse yakalanma riskini ortadan kaldırmak için dizinin birkaç bölümünde yer almayacak.