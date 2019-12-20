Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor
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Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor

Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor.

20.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:21

Profesyonel kariyerinde 22. yılına yaklaşan , 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, 'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor
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