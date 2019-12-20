: Federer, Nadal ile oynayacağı Güney Afrika gösteri maçı için konuştu: Hayallerim gerçek oluyor

20.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:21

Profesyonel tenis kariyerinde 22. yılına yaklaşan Roger Federer, 2020 yılında yeni Grand Slam ve Olimpiyat Oyunları zaferleri hedefliyor. Federer ayrıca, Güney Afrika'da Rafael Nadal ile oynayacağı maçın heyecanını yaşıyor. View on euronews

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