Federasyon yönetimine iki isim

23.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:09

Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı A.Atılgan Sert ve Dernek Yönetim Kurulu Muasip üyemiz Hasan Kılıç TİMFED Yönetimine girdi. Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı A.Atılgan Sert yaptığı açıklamada " Antalya İnşaat Müteahhitlerinin sorun ve beklentilerini genel merkez aracılığı ile ilgili bakanlıklar başta olmak üzere çözümün odak noktası kurum ve kuruluşlara ulaşılmasında en etkili oluşumdur. TİMFED'in 7.Olağan Genel Kurul'unda Sn. Hasan Kılıç ile birlikte Genel Merkez yönetiminde görev aldık" dedi

Başkan A.Atılgan Sert yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin yerli ve yabancı vatandaşlara konut satışının en çok olduğu il Antalya. Gerçekleştirilen satışlarda Antalya daima ilk üç sırada yer alan hatta kimi zaman özellikle yaz mevsimin de birçok ili geride bırakacak bir performans sergilemektedir. Konut ve İnşaat ile ilgili gelişmelerin bu kadar yoğun yaşayan bir şehir olan Antalya'da ki müteahhitlerimizin de haliyle haklı olarak beklentileri oldukça çok olmakta. Çünkü İnşaat ve bu işlerin erbabı müteahhitler ekonominin de önemli damarlarından birini teşkil etmektedir. Yaklaşık 250 alt bağlantılı sektörü ilgilendiren böylesine güçlü bir sektörün zaman zaman yaşadığı sorun ve çıkış yollarında doğru adresler ile hareket etmek gerekiyor" dedi

Atılgan Sert, "TİMFED Yönetim Kurulu'nda yer almamız Antalya İnşaat Müteahhitlerinin beklentileri, sorunları ve çözüm aranan birçok konuyu bizler genel merkezimizin ilgili yönetim kurulu üyeleri ve genel başkanımız Sn. Tahir Tellioğluile paylaşarak sorunların çözümü için çalışma yürütecek isim olacağız. Antalya'damüteahhitlerin bilgi sahibi olmak istediği bir çok konuyu derneğimiz aydınlatmaktadır. Antalyalı Müteahhitler olarak şimdi beklentilerimizi ve taleplerimizi daha etkin bir şekilde Ankara'da ki genel merkezimiz aracılığı ile ilgili bakanlık ve inşaat sektörü ile ilgilenen masalara daha hızlı ulaştırabildiğimiz gibi aksayan konuların da giderilmesinde takipçisi olacağız. Bizlere bu görevi layık gören genel merkezin çok değerli üyelerine Genel Başkanımız Sn. Tahir Tellioğlu 'nanezdinde çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Genel Kurul toplantı sonrası seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriTOBB Başkanı Sn. Rıfat Hisarcıklıoğluziyarete gitti. Heyeti kabul etti. Başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler