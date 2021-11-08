Federasyon Başkanlığına Kerim Vural Seçildi

Federasyon Başkanlığına Kerim Vural SeçildiFederasyonumuz 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Kerim Vural seçildi. 07 Kasım 2021 tarihinde The Green Park Otel'de gerçekleşen genel kurulda 186 oy kullanıldı. Kerim Vural oyların 93'ünü, Oktay Aktaş ise 90'ını aldı, 3 oy ise geçersiz sayıldı. Oylama sonucunda Vural, rakibinden 3 oy fazla alarak federasyonumuzun yeni başkanı oldu. Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları ibra edildi. Başkan Kerim Vural'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor: Yönetim Kurulu asil: Ali İsmet Öner, İsmail Tek, Serhat Öztürk, Mustafa Epik, Yakup Ümit Kihtir, Bilal Cansu, Murat Deler, Ayşenur Taşbakan, Bülent Ersöz, Mahir Yazıcı, Taner Özgün, Arafat Salih Aydıner, Fevzi Yavuzyılmaz, Mustafa Güneş. Yönetim Kurulu yedek: Tığral Makul, Durdu Türkmen, Ayşenur Çankaya, Mahmut Cavga, Hasan Aktürkoğlu, Bülent Tekin, Özgür Erkan, Hüsnü Selçuk, İbrahim Yaman, Hüseyin Karakoç, Koray Malkoç, Muhammet Ali Yılmaz, Muhammet Yenigül, Murat Yıldırım. Disiplin Kurulu asil: Bülent Özçelik, Av. Burak Tok, İsmail Özgüven, Av. Şeyma Kurt, Cihan Kaldırım. Disiplin Kurulu yedek: Av. Bünyamin Öztürk, Zafer Uysal, İsmail Kurt, Faruk Saral, Av. Yusuf Akkaş. Denetleme Kurulu asil: Hayrullah Akdemir, Ramazan ÖztürkDenetleme Kurulu yedek: Mert Hüseyin Ergül, Hüriyet Cemal ÖzkaynakSeçimden sonra teşekkür konuşması yapan Başkan Kerim Vural, çok duygulu anlar yaşadığını belirterek, şunları kaydetti: "On senedir beraber çalışıyoruz. Hiç kimseyle problem yaşamadım. Az bir farkla biz kazandık ama asıl kazanan işitme engelli camiası. Bizim yönetim kurulumuza artık düşen, anlattıklarımızı gerçekleştirmek. Dünü dünde bırakıp artık yarına bakmamız lazım. Herkesin desteğiyle çalışacağız. Arada büyük bir oy farkı olmadı, Oktay Aktaş ağabeyimizin de büyük bir emeği vardı. Biz bu saatten sonraki konuştuklarımızı yapıp kimseyle sorun yaşamadan birlik içinde çalışacağız. "Bunu beğen Açıklaması

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet