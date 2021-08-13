Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler
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Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler

Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler
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Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 13-08-2021 - 10: 54 | Görüntülenme Sayısı: 3Jet Spor Kulübü Başkanı Neziha DOĞAN ve Milli Takım Antrenörümüz Cevdet DOĞAN Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı makamında ziyaret ettiler.

Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 13-08-2021 - 10: 54 | Görüntülenme Sayısı: 3

Jet Spor Kulübü Başkanı Neziha DOĞAN ve Milli Takım Antrenörümüz Cevdet DOĞAN Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı makamında ziyaret ettiler.

Kaynak: Habermetre

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