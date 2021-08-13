Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler
Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 13-08-2021 - 10: 54 | Görüntülenme Sayısı: 3Jet Spor Kulübü Başkanı Neziha DOĞAN ve Milli Takım Antrenörümüz Cevdet DOĞAN Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı makamında ziyaret ettiler.
Federasyon Başkanımıza Yapılan Ziyaretler 13-08-2021 - 10: 54 | Görüntülenme Sayısı: 3
Jet Spor Kulübü Başkanı Neziha DOĞAN ve Milli Takım Antrenörümüz Cevdet DOĞAN Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI yı makamında ziyaret ettiler.
Kaynak: Habermetre