Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'de yaşayan Sema ve Hasan Bozdağ çifti, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan Sema ve Hasan Bozdağ çifti, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin temizliğini gönüllü olarak yapıyor.

Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad'ın eşi, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in annesi Mahperi Hunat Hatun tarafından 1238 yılında yaptırılan külliye; cami, medrese, türbe ve hamamdan oluşuyor.

Külliyede, Kayseri'de birçok cami, medrese, kervansaray ve hamam inşa ettiren, yaşadığı dönemde önemli hayır işlerine imza atan Mahperi Hunat Hatun'un türbesi de bulunuyor.

Türbenin temizliğini, Hunat Hatun Külliyesi'ndeki medresede eğitim alan Sema ve Hasan Bozdağ çifti gönüllü olarak yapıyor.

Elektrik elektronik mühendisi Hasan Bozdağ (27), AA muhabirine, Şems ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğinde tasavvuf eğitimi aldığını ve eşi ile, karşılık beklemeden Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin gönüllü olarak temizliğini ve bakımını üstlendiğini söyledi.

Türbenin içindeki mezar yerlerini ve odalarının temizliğini yaptıklarını anlatan Bozdağ, iki yıldır bu işi sürdürdüğünü belirtti.

Bozdağ, bir fabrikada vardiyalı olarak çalıştığını, türbenin temizlik ve bakımı için işe gidiş geliş saatlerini değiştirdiğini dile getirdi.

Süpürge, gırgır, toz bezleri ve dezenfektanlar yardımıyla temizlik işlerini yürüttüklerini ifade eden Bozdağ, dışarıdan bakan insanların eşiyle yaptıkları hayır işini farklı karşılasa da kendilerinin bu durumdan memnun olduğunu bildirdi.

Bozdağ, eşiyle türbede gönüllü olarak hizmet etmenin güzel bir duygu olduğunu aktararak, "Hem işte çalışıyorum hem de medreseye geliyorum. Burada tasavvuf ve sema eğitimi alıyorum. Bunun yanında buranın temizliğiyle de ilgileniyoruz. Tüm günümüz planlı bir şekilde geçiyor." diye konuştu.

Tasavvufla bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını anlatan Bozdağ, tek hedefinin insanlığa yararlı olabilmek ve yeni nesle manevi değerleri aktarabilmek olduğunu kaydetti.

Türbenin kapılarını erken saatte açıp temizliğe başlıyorlar

Türbenin temizliğini dört yıldır her gün gönüllü olarak yapan Sema Bozdağ (26) ise sabahın erken saatlerinde türbenin kapılarını açtıklarını ve ilk olarak temizliğiyle ilgilendiklerini söyledi.

Bozdağ, türbeye gelen turistlere Mahperi Hunat Hatun ile ilgili bilgiler de verdiklerini ifade ederek, "Temizliği eşimle yapmak güzel bir duygu. Birbirimizi anlayıp, aynı şeylere inanıp yaşamak çok daha güzelleştiriyor işleri." dedi.

Yaptığı işin manevi boyutunun önemli olduğunu vurgulayan Sema Bozdağ, Mahperi Hunat Hatun'un birçok hayır işine imza attığını ve kendisini de bu hayır işlerinin etkilediğini sözlerine ekledi.

Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor

Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor

Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor

Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki Yaşar Can öldü, 2 kişi yaralandı

Oto tamirhanesinde çıkan yangında 11 yaşındaki Yaşar Can öldü, 2 kişi yaralandı

 Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi

Ustaların büyük hatası! Oto tamircisinde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk can verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Esra Erol Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fedakar çift, Mahperi Hunat Hatun Türbesi'nin bakımını yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:56:24. #1.17#