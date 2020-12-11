Fedai: "Kültür mücadelesi vermeliyiz"
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Fedai: "Kültür mücadelesi vermeliyiz"

11.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:39
Fedai:

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri 'Yazarlık Atölyesi'nin yedinci hafta konuğu şair ve yazar Celal Fedai oldu.

Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi'nin ortaklaşa düzenledikleri 'Yazarlık Atölyesi'nin yedinci hafta konuğu şair ve yazar Celal Fedai oldu.

Yıldırım Belediyesi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Yazarlık Atölyesi' eğitimleri online olarak devam ediyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin Zoom uygulaması üzerinden katıldığı atölye çalışmasında 'Yazarız Çünkü Yazarız' başlıklı bir sunum gerçekleştiren Dr. Celal Fedai, yazmanın bir bilme seyri olduğunu ifade ederek, "Ölümcül bir hastalığa yakalanan insan, hastalığın seyrinin nasıl gideceğini bilmek ister, yazmak da bunun gibidir. Yazma eylemine başladığında estetik yönüyle içerik itibariyle değeri olmayan yazılarla karşılaşmak kaçınılmaz. Bu sebeple eleştiri, yazar için kaçınamayacağı bir uğraş" dedi.

Yazın türlerinden şiir hakkında da açıklamalarda bulunan Fedai, şiirin bir iç dökme, günah çıkarma olmadığını, şiirin formunu kazanması için şairin kendi durumunu insanlığın durumuna teşmil etme becerisi gösterebilen kişi olduğunu ifade ederek, "Şiir sanatında, savaşma sanatında birinin ustalaşması gibi ustalaşmamız gerekiyor. Şairin adeta kendisine kadar gelen geçmişi yok sayıcı bir tutum kazanması doğru değildir. Şairin, şiiri bir ağacın bir dalındaki yeni bir sürgün gibi olmalı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bir kültür mücadelesi vermesi gerektiğine de işaret eden Fedai, bunun politikayla mümkün olmadığını, bir kültür iradesi gösterilmesi ve bu alanda aydınların sanatçıların inisiyatifi ele alması gerektiğine vurgu yaptı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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