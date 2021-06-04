Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi

Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden üçü memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden üçü memleketleri Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında ve sonrasında gözyaşları sel oldu.

Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25'inci kilometresinde dün öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 5 kişinin bulunduğu 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarında köprü demir korkuluklarına çarpıttıktan sonra aşağıya uçtu. Meydana gelen feci kazada araç içerisinde bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti.

Feci kazada hayatını kaybeden 5 kişiden İbrahim Canan, Fatime Canan ve Şaziment Korkmaz'ın cenazeleri sabah saatlerinde memleketleri Gaziantep'e getirildi. Cenazeler, Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı'nda Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında Fatime Canan'ın çocukları gözyaşlarına hakim olamazken, o anlar yürekleri burktu.

Öte yandan, feci kazada hayatını kaybedenler arasında yer alan Rukiye Uzman'ın Mersin'de, Ali Canan'ın ise Antalya'da defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin ise sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi
Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi
Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
Denizli'de 2 araç uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 7 yaralı
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
TCDD Genel Müdürü YHT kazası ile ilgili konuştu: Makinistler işini yapmamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç İlker Kaleli Kenan Doğulu
Spor Gervinho Mert Günok Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Feci kazada ölenlerden üçü Gaziantep'te defnedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 14:43:17. #1.15#

title