Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
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Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Haberler | 3. Sayfa

Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı Üç yıl önce evlendi, geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına aldı, başarısını trafik canavarı elinden aldı Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan otomobilde hayatını kaybeden kişinin başarılı...

Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

Üç yıl önce evlendi, geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına aldı, başarısını trafik canavarı elinden aldı

KOCAELİ - Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan otomobilde hayatını kaybeden kişinin başarılı bir doktor olduğu ortaya çıktı. Babası da profesör olan Abdullah Fatih Demirci'nin üç yıl önce evlendiği, geçtiğimiz yıl bebeğini kucağına aldığı öğrenildi.

Kaza dün öğlen saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan İstanbul'a gitmek üzere 34 BMK 261 plakalı Volkswagen marka otomobili ile yola çıkan Abdullah Fatih Demirci, bir anda aracının kontrolünü kaybetti. Savrulan otomobil, önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak parçalandı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Demirci, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen ve aynı zamanda doktor olan Demirci'den geriye eşi ve bebeği ile olan mutluluk fotoğrafları kaldı.

Yaklaşık 3 yıl önce evlenen Demirci'nin 1 yıl önce bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi. Kendisi gibi doktor olan ve özel bir hastanede görev yapan Prof. Dr.

Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı
Feci kazada ölen doktordan geriye mutluluk fotoğrafları kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK

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