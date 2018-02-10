Feci kazada hayatını kaybedenlerin naaşı Gaziantep'e gönderildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 9 kişinin naaşı Gaziantep'e gönderildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen feci kazanın ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ceset, yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi.

Kahramanmaraş-Kayseri karayolu 32'inci kilometresi Beşoluk Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüsle seyir halinde iken Beşoluk mevkiinde freni boşaldı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan Ali Daş idaresindeki 06 FZ 6350 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı.

Ankara'dan Gaziantep'e gittikleri öğrenilen ve hurdacılık yapan aynı ailen Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Songül Avcı (24), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), Celil Avcı (4), Cesur Avcı (1), hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Cenazeler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na getirildi. Morgda otopsisi yapılan aynı aileden 1'i bebek toplam 9 kişinin cenazeleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze araçlarıyla Gaziantep'e gönderildi. Cenazelerin yarın Gaziantep'te Yeşilkent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.