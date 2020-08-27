Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna daldı. Yakıt tankını parçalayıp akaryakıt görevlisine çarpan otomobilin yarattığı dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

27.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:39

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre 06 BD 644 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı ve akaryakıt istasyonuna daldı. Hızla ilerleyen otomobil, yakıt güçlendirici tankını çarparak parçaladı. Bu sırada başka bir araca akaryakıt dolduran görevli Coşkun Ç., kaçmaya çalışırken otomobillin çarpmasıyla yaralandı.

Kazada kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü de yaralandı. Olayı gören istasyon çalışanları hemen yaralıların yardımına koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı saniye saniye istasyonda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

NASIL OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK

Görgü tanıklarından istasyon sahibi İbrahim Aksoy, "Kazanın nasıl olduğunu biz de anlamadık. Karşıdan gelen araç pompaya girdi. Yakıt tankı vardı. Oraya çarptı. Biz de bir şey anlamadık. Kamera kayıtlarından anladık. Pompacımız yaralı onu hastaneye kaldırdık. Çok şükür hayati tehlikesi yok. Burada gereksiz sürat yapılıyor" dedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

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