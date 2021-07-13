FDA: "Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir"
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FDA: "Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir"

FDA: 'Johnson and Johnson Kovid-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir'
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Johnson and Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının nadir görülen nörolojik bir bozukluğa yol açabileceği ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

NEW ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Johnson and Johnson'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının nadir görülen nörolojik bir bozukluğa yol açabileceği ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

FDA'nın, Guillain-Barre Sendromu (GBS) olarak bilinen rahatsızlıkla ilgili yaklaşık 100 vakayı incelediği, Johnson and Johnson aşısı ile arasında net bir bağ kurulamamakla birlikte "ufak ama mümkün" bir riski taşıyabileceğine karar verdiği kaydedildi.

GBS rahatsızlığı ile ilgili şimdiye kadar bildirilen vakaların genellikle 50 yaş ve üstü erkeklerde görüldüğü, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra semptomlar geliştiği bildirildi.

Uzmanlar ise, Johnson and Johnson aşısı ile GBS arasındaki olası bağlantıyı tartışmaya devam edeceklerini, ancak şu anda aşının hala güvenli ve etkili olduğunu, potansiyel faydalarının risklerden daha ağır bastığını belirtiyor.

GBS'nin sinir sistemine saldırdığı, düzensiz kalp atışlarına, nefes almada zorluk ve bir dizi başka soruna neden olduğu kaydediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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