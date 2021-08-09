FB Espor tarihinde ilk kez play-offlara kalamadı, VFŞL'de lig aşaması tamamlandı!

VFŞL 9. hafta 2. gün karşılaşmaları tamamlandı. Mevsim Finalleri'nde yer alacak takımlar belli oldu!

VFŞL 2021 Yaz Mevsimi lig aşaması bugün oynanan 5 karşılaşma ile tamamlandı. Play-offlara kalacak takımların belirlendiği heyecan verici karşılaşmalar saat 14.00'te 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor arasında gerçekleşen kritik mücadele ile başladı.

Saat 14: 00'te başlayan günün karşılaşmaları Lolespor Youtube ve RiotGamesTurkish Twitch kanalları üzerinden her hafta olduğu gibi canlı olarak yayımlandı.

Canlı yayının tekrarını izlemek isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şampiyonluk Ligi'nde play-offlara katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.

VFŞL 9. Hafta 2. Gün Sonuçları

1907 Fenerbahçe Espor 0-1 5 Ronin

Galakticos 1-0 Galatasaray Espor

Dark Passage 1-0 Team Aurora

NASR Esports 0-1 fastPay Wildcats

SuperMassive Blaze 1-0 Beşiktaş

1907 Fenerbahçe Espor play-offlara kalamadı!

Maçın 9. dakikasında oyunun duraklatılması ve tartışmalara sebebiyet vererek uygulanan Chronobreak kararı ile birlikte 29 dakika sonunda Vadi'den 5 Ronin galip ayrıldı. Sarı-Lacivertli ekip 2021 Yaz Mevsimi'ni 9. Sırada tamamladı ve play-offlara kalamadı.

Ayrıca FB Espor bu maçta hiç skor alamadı ve Şampiyonluk Ligi tarihinde ilk kez bir karşılaşmayı skor alamadan tamamladı.

Galakticos, Lider GS Espor karşısında galibiyete ulaştı!

VFŞL'de 3. Sırada yer alan Galakticos ve 2021 Yaz Mevsimi lideri Galatasaray Espor arasında gerçekleşen mücadeleden, Galakticos galip olarak ayrıldı. 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile lig aşamasını 3. sırada bitirdi.

Sarı-Kırmızılı ekip lig aşamasını 15 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile tamamladı.

Dark Passage Play-offlarda yer alacak!

Ligin son sırasında yer alan Team Aurora ile Dark Passage arasında gerçekleşen mücadeleden gülen taraf DP oldu. Bu galibiyet ile DP, 4. kez üst üste play-offlara kalmayı başardı.

VFŞL Yaz Mevsimi 9. Hafta 2. Gün Sonuçları ve Hızlı İstatistikleri

1907 Fenerbahçe Espor 0-1 5 Ronin

Günün ilk mücadelesi 29 dakika sürdü ve 17-0'lık skorla 5 Ronin galibiyeti ile sonuçlandı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 29.57

Skor: 0 - 17

Altın: 43.7b - 57.5b

Alınan Kuleler: 1 - 9

Ejder: 1 - 3

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 - 2

Galakticos 1-0 Galatasaray Espor

35 dakika süren mücadelede toplamda 48 skor çıktı ve gülen taraf Galakticos oldu.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 35.44

Skor: 25 - 23

Altın: 70.0b – 66.7b

Alınan Kuleler: 11 - 4

Ejder: 2 -3

Baron: 1 - 1

Alamet: 2 - 0

Dark Passage 1-0 Team Aurora

Lig'de son sırada yer alan Team Aurora ile play-offlara hak kazanmak isteyen Dark Passage karşılaştı. Oldukça iyi bir oyunla DP galibiyet ile ayrıldı ve play-offlara kalmaya hak kazandı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 26.28

Skor: 13 - 4

Altın: 49.9b – 41.9b

Alınan Kuleler: 9 - 2

Ejder: 3 - 1

Baron: -

Alamet: 2 – 0

NASR Esports 0-1 fastPay Wildcats

Günün dördüncü mücadelesinde NASR ve IW karşı karşıya geldi. 27 dakika süren karşılaşmayı fastPay Wildcats kazandı ve 2021 Yaz Mevsimi'nde play-offlara kalmayı başardı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 27.10

Skor: 1 - 15

Altın: 42.2b – 53.8b

Alınan Kuleler: 3 - 10

Ejder: 1 - 2

Baron: 0 - 1

Alamet: 0 -2

SuperMassive Blaze 1-0 Beşiktaş

Günün beşinci ve son karşılaşmasında SUP ve BJK kozlarını paylaştı. 37 dakika süren karşılaşma SuperMassive Blaze galibiyetiyle sonuçlandı ve VFŞL'de lig aşaması sona erdi.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 37.09

Skor: 21 - 9

Altın: 70.3b - 61.0b

Alınan Kuleler: 10 - 3

Ejder: 3 - 2

Baron: 2 - 0

Alamet: 1 - 1

Tie-Break Karşılaşmaları

VFŞL'de son hafta karşılaşmaları sona erdi ancak play-offlara hangi takımın kalacağı günün sonunda netleşmedi ve 3 takım, 6. Sırayı bu eşitliği bozmak adına tie-break maçları oynadı.

5 Ronin 0-1 fastPay Wildcats

26 dakika süren karşılaşmayı IW kazandı.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 26.09

Skor: 11 - 24

Altın: 44.4b - 54.5b

Alınan Kuleler: 3 - 11

Ejder: 1 - 2

Baron: 0 - 1

Alamet: 1 - 1

Beşiktaş 1-0 fastPay Wildcats

Play-offlara son olarak hangi takımın belirleneceği mücadelede Beşiktaş ve fastPay Wildcats kozlarını paylaştı. 32 dakika sonunda BJK galip ayrıldı ve 2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'ni 6. sırada bitirdi.

Hızlı İstatistikler

Oyun Süresi: 32.35

Skor: 22 - 6

Altın: 63.9b - 50.5b

Alınan Kuleler: 11 - 3

Ejder: 4 - 0

Baron: 1 - 0

Alamet: 1 - 1

2021 VFŞL Yaz Mevsimi'nin sona ermesiyle oluşan puan tablosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Playerbros