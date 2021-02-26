Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında?
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Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında?

26.02.2021 15:58 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:02
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında?

Ekranların sevilen programı Fazlası Zarar, alışveriş alışkanlıklarına farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla yapılmış programlardan biri olarak karşımıza geliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen programın sunucusu da oldukça merak ediliyor. Peki, Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında?

Fazlası Zarar programı hafta içi her gün ekranlara gelmeye devam ediyor. Pek çok program sunan Ezgi Sertel'i burada da görmekteyiz. İzleyiciler Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Fazlası Zarar sunucusu Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını arıyor.

FAZLASI ZARAR SUNUCUSU KİMDİR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Fazlası Zarar programının sunucusu Ezgi Sertel'dir.

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel Doğum Tarihi: 1 Ekim 1981

Ezgi Sertel Kaç Yaşında: 38 yaşında

Ezgi Sertel Nereli: Safranbolu

Ezgi Sertel Eş: Ozan Çobanoğlu (e. 2016)

Ezgi Sertel TV şovları: Tek Türkiye, Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritasi

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra Sunuculukta yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir.

Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

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