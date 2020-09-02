Fazla yolcu taşıyan minibüsçü: "Bize hergün ceza yazın"
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Fazla yolcu taşıyan minibüsçü: "Bize hergün ceza yazın"

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı.

Fazla yolcu taşıyan minibüsçü:
02.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:22

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yaptı. Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıyan bir minibüs şoförü, "Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz. Bize her gün ceza yazın" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, vatandaşların yoğun etkileşimde bulunduğu toplu taşımalarda denetimler devam ediyor. Perpa Darülaceze Caddesi üzerinde Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Otobüs ve minibüsleri durduran ekipler, şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler, otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarıda bulundu. Denetimler sırasında fazladan 8 yolcu taşıyan minibüs şoförünün tepkisi pes dedirtti.

"İNSANLARIN MİNİBÜSTEN İNDİRİLMESİ ÇOK KOMİK"

Minibüsten indirilmesi üzerine tepki gösteren bir vatandaş, "Duraklarda durmayan minibüslere önce ceza yazılması gerekiyor. Çünkü durmaları gereken duraklarda durmuyorlar, herkes buna binmek zorunda kaldı. İnsanlar çalışmak zorundaysa o zorunluluğa saygı göstermek lazım. Sokağa çıkınca mecburen toplu taşımaya biniyoruz. İşini yapmaya çalışan insanları suçlamaya gerek yok. İnsanların minibüsten indirilmesi çok komik. Ben çocuğumu alacaktım, geç kaldım" diye konuştu.

"bize Her Gün Ceza Yazın"

Denetimler esnasında fazladan 8 yolcu taşıyan minibüs şoförü, "Yeter artık 3 kişi aldık, çok mu? Onlar da öğrenci 1 buçuk TL'ye aldık. Yasak mı? O zaman kaldırın minibüsleri. Bu kadar eziyet yapılmaz bir insana. Vallahi bıktım bu işten yemin ederin yapacak işimiz yok. Ayakta 3-5 kişi almayalım mı? Otobüsler daha kalabalık oluyor. Sabahtan akşama kadar ayakta yolcu taşıyoruz. Her gün ceza yazın bize" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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