Fauci : Trump, koronavirüsle mücadele toplantılarına aylardır katılmıyor
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Fauci : Trump, koronavirüsle mücadele toplantılarına aylardır katılmıyor

25.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:21
Fauci : Trump, koronavirüsle mücadele toplantılarına aylardır katılmıyor

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır toplantılara katılmadığını söyledi.

–ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın aylardır toplantılara katılmadığını söyledi.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışa geçmesine rağmen Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü toplantılarına aylardır katılmadığını belirtti.Fauci aynı zamanda Trump'tan daha çok Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü'nde danışman olan Scott Atlas ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Fauci, pandeminin başladığı ilk aylarda Başkan Yardımcısı Mike Pence öncülüğünde her gün düzenlenen toplantıların artık haftada bir kez internet üzerinden görüntülü olarak gerçekleştiğini belirtti.


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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