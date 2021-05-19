Fatsa protokolü, esnaflara Türk Bayrağı dağıttı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla esnaflara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'ne gidilen yolda atılan ilk adım olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında Fatsa ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Savcısı Şahin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, kentin farklı caddelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, Türk Bayrağı dağıttı. Protokol üyeleri, esnafların hal ve hatırlarını sorarak bir süre de sohbet etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bağımsızlığımızın sembolü varlığımızın kanıtı olan bayrağımızı, esnaflarımıza dağıtarak yaşamak istedik. Cumhuriyetimizin kuruluşuna gidilen süreçte istiklal ve istikbal mücadelemizde büyük bedeller ödedik. Ecdadımıza ve büyüklerimize saygımızı bizlere emanet bırakılan Cumhuriyetimize ve ülkemize sahip çıkarak ödeyebiliriz. Bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyarak yaşatacağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı