Fatsa OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz'un başkanlığında yapıldı.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer alan Fatsa OSB Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına, Vali Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tayfun Karataş, Fatsa OSB Müdürü Olgun Topkaya katıldı.

Gündemdeki konuların görüşüldüğü Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısında, Vali Seddar Yavuz, Eylül ayında Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nin doğalgazla buluşturulacağını söyledi. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün itibariyle 4 bin 585 çalışan olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, "OSB'mize 2 bin 500 kişilik ek istihdam sağlayacak yatırımlar bu ay içinde başlayacak" dedi. Fatsa OSB'de şu an 30 firma bulunduğunu söyleyen Vali Yavuz, yeni tahsis yapılan firma sayısının ise 7 olduğunu ifade ederek, toplam 7 bin kişiye iş imkanı sunulmuş olacağını sözlerine ekledi ve "Fatsa OSB'de mevcut alanda bulunan yerlerimizin yeni firmalara ön tahsis edilmesi ile yeni sanayi parsel alanları açılmaktadır. Valilik olarak bütün yatırımcılarımızın ve iş adamlarımızın yanındayız" şeklinde konuştu.

Vali Seddar Yavuz, toplantı sonrasında, Fatsa OSB'de faaliyet ve üretim yapan DKC Grup işletmesine de ziyarette bulundu. DKC Grup yönetim kurulu üyeleri Yeşim Torluoğlu ve Faruk Gür tarafından karşılanan Vali Yavuz, üretimi yapılan ürünler ve ceviz yağı konusunda detaylı bilgi aldı. DKC'nin 2012 yılında üç yıllık Ar-Ge çalışmaları sonunda tarımsal ham madde işleme, perakende, üretim, ithalat ve ihracat gibi farklı alanlar da önemli tecrübelere sahip üç girişimci tarafından kurulduğunu anlatan DKC Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Gür, 2020 yılına kadar DKC Grup A.Ş. kabuklu yemişlerden üretilmiş kahvaltılık, butik sızma ve doğal yağlar, fındık, ceviz, susam, tahin kategorilerindeki büyümenin dışında turizm ve perakende alanlarında yatırımlar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Fabrika bölümünde 104, restoran kısmında ise 150 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gür, Ukrayna, İngiltere, Suudi Arabistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Türkmenistan ve Japonya'ya ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Seddar Yavuz'a iş adamlarına gösterdiği yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu. - ORDU

Kaynak: İHA