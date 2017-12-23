Fatsa MHP'de Coşkulu Buluşma

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Fatsa İlçe Başkanlığı tarafından "Milliyetçi Hareket Sevdalıları Fatsa ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.



Türkiye ve Fatsa sevdalısı olarak yeni bir yola çıktıklarını söyleyen MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak, "Yakın bir zamanda partimizin yönetimine geldik. Bizim sevdamızın adı yok. Yıllardır kutsal davamıza hizmet ediyoruz. Birlikte ekip arkadaşlarımızla yola çıktık. Partimiz tüm herkese kucak açan sevdalıların buluştuğu yerdir. Ülkemizin bekası için bu kutlu yolda devletimize, milletimize hizmet etmek istiyoruz. Önemli olan ülkede bağımsız ve hür bir şekilde yaşamaktır. Yeni bir yönetim oluşturduk ve Fatsa'da meşaleyi yakıyoruz. Eminim ki bizlere destek verenler yanılmayacaklardır. Hayatımın sonuna kadar MHP'de siyaset yapacağım. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşen törene MHP İl Başkanı Köksal Yılmaz, eski MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, STK temsilcileri ve partiler katıldı. - ORDU