: Fatsa'da ev yangını

25.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:59

Ordu'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Fatsa ilçesinin Sakarya Mahallesi'nde kullanılmayan üç katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki binaya da kısmen sıçradı.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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