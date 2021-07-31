Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

İlçedeki balıkçı barınağında bulunan plajda Kemal D. akıntıya kapıldı. Olayın arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine denizden çıkarılan Kemal D., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kemal D.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan görevli bekçiler denize girenleri sık sık uyarıyor. - ORDU

Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Fatsa'da bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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