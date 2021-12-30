Fatsa'da beton yol seferberliği sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatsa'da beton yol seferberliği sürüyor

Fatsa'da beton yol seferberliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde kırsal mahallelerdeki beton yol çalışmaları sürüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde kırsal mahallelerdeki beton yol çalışmaları sürüyor.

Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerdeki beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son 15 gün içerisinde Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca mahallelerinde gerçekleştirdiği beton yol çalışmalarını tamamlarken Çömlekli Mahallesi'nde ise beton yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sürekli olarak büyüyüp gelişen ilçede asırlık yol çalışmaları ile ulaşım ağını genişleterek, konforu şehrin dört bir yanına ulaştırmak için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Kırsal mahallelerimizin dört bir yanında devam eden beton yol yapımı çalışmaları kapsamında, Aşağıardıç, Bahçeler, Buharı, Düğünlük ve Taşlıca mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık, Çömlekçi Mahallesi'nde çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında Kayaca ve Çöteli Mahallesi'nde beton yol çalışmalarımıza başlayacağız. Kırsal mahallelerimizde başlattığımız beton yol çalışmalarımız ile birlikte ulaşım ağımızı her geçen gün daha da güçlendiriyor, Fatsa için canla başla çalışmalarımıza devam ediyoruz, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ORDU

Fatsa'da beton yol seferberliği sürüyor

Fatsa'da beton yol seferberliği sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title