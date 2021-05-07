Fatsa'da beton yol çalışmaları sürüyor
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Fatsa'da beton yol çalışmaları sürüyor

Fatsa'da beton yol çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Fatsa Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan beton yol çalışmaları, kentin çeşitli noktalarında devam ediyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar şehir merkezinden Fatsa-Aybastı yoluna ulaşım noktasında alternatif bir yol olan Hamlık Mahallesi Sıvazlar sokakta bulunan beton yol çalışmasını yerinde inceledi.

Başkan İbrahim Etem Kibar, mahallede toplamda 1 buçuk kilometreye ulaşan beton yol çalışmasının, şehrin ana trafiğine rahat nefes aldıracağını belirtti. Başkan Kibar, "Vatandaşlarımızı şehir merkezinden Şerefiye ve Hamlık Mahallesi'nden Aybastı yoluna da indirebilecek alternatif bir grup yolu çalışması yapıyoruz. Beton yol çalışmamızı burada inşallah Ramazan bayramına kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Mahalle Muhtarı Şenel Ateşli ise de yaklaşık yapılacak olan beton yolun trafiği rahatlatacağını be konforu arttıracağını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ORDU

Fatsa'da beton yol çalışmaları sürüyor
Fatsa'da beton yol çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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