Fatsa'da 160 fidan toprakla buluştu

Fatsa'da "Geleceğe Bir Fidan da Sen Dik" kampanyası kapsamında 160 fidan toprak buluştu.

Fatsa'da "Geleceğe Bir Fidan da Sen Dik" kampanyası kapsamında 160 fidan toprak buluştu.

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Orman İşletme Şefliği iş birliği "Geleceğe Bir Fidan da Sen Dik" temalı ağaçlandırma kampanyası kapsamında 160 fidan dikimi yapıldı.

Örencik Mahallesi Çamaş Köprüsü yanında bulunan belediyeye ait alanda oluşturulan hatıra ormanında düzenlenen fidan dikme törenine Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Katılımcıların ismi her bir fidanda adlandırılarak toprakla buluşturuldu. Geleceğe bir anı olarak bırakılacak hatıra ormanında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar isimlerinin yazılı olduğu fidanları kendi elleriyle dikti.

"Ormanlarımız oksijen kaynağımız"

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, "Fatsa Belediyesi ile birlikte organize olarak bugün bir fidan dikim töreni gerçekleştiriyoruz. Ormanlar oksijen kaynağımız, su hayatımızı idame ettirebilmek için birçok hayat kaynağıdır. Fidan dikim törenimizin ağaçlandırma çalışmalarımızın orman kurma çalışmalarımızın Fatsa'mıza milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Bugünden yarınlara, gelecek nesillerimize bir anı bırakmak istedik. Bu amaçla herkes adına bir fidan hazırladık. Bugün fidanlarımızı hem toprağahem gönüllere dikiyoruz. Belediyemize ait bu alanda ecdadımızdan miras aldığımız ağaç ve orman sevgisini, geleceğe bir anı bırakacağımız hatıra ormanımızla taçlandırıyoruz. Bu hatıra ormanımızı geleceğimize, gençlerimize emanet bırakıyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı