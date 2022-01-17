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Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor

Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Fatsa Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirgemek için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, 16 iş makinesi ile sahadaki çalışmaları sürdürüyor.

Fatsa'da, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yollara Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli yürütülen karla mücadele çalışmaları ile kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz devamı sağlandı. Karla mücadelede, mahalle muhtarlarıyla da irtibat halinde olan ekipler, çalışmalarında vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak, hasta ve cenaze bulunan bölgeleri öncelikle ulaşıma açtı. Ekipler, ilçenin çeşitli noktalarında 16 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekiplerin kırsal mahallelerde yaya ve araç güvenliğini üst seviyede tutmak için kapanan yolların açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Gece-gündüz teyakkuzda olan tüm mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor

Fatsa Belediyesi kırsalda ulaşımı aksatmıyor

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Fatsa Belediyesi, Fatsa, Ordu, kar, Yerel, Haber

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