Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
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Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı

09.02.2021 10:30 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:43
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı

KAYSERİ'de 15 yıldır trafikte otomobil kullanan Fatoş Koyuncu (38), TIR şoförü olan baba mesleğini sürdürebilmek amacıyla ağır vasıta ehliyeti almak için yeniden kursa kayıt yaptırdı.

KAYSERİ'de 15 yıldır trafikte otomobil kullanan Fatoş Koyuncu (38), TIR şoförü olan baba mesleğini sürdürebilmek amacıyla ağır vasıta ehliyeti almak için yeniden kursa kayıt yaptırdı. TIR'ın direksiyonuna geçerek ders alan Fatoş Koyuncu, "Şu an babamla meslektaş olacağım için ve hayallerimin peşinden koştuğum için mutluyum" dedi.

Kayseri'de özel bir sektörde çalışan Fatoş Koyuncu, 15 yıl önce B sınıfı ehliyet aldı. Yıllardır trafikte otomobil kullanan Koyuncu, TIR şoförü olan baba mesleğini sürdürebilmek amacıyla ağır vasıta ehliyeti almak için yeniden kursa kayıt yaptırdı. Koyuncu, eğitmen Arzu Kasımoğlu'dan direksiyon eğitimi almaya başladı. Önümüzdeki ay yapılması planlanan ehliyet sınavına katılacak olan Koyuncu, sınavda başarılı olarak ağır vasıta ehliyeti almayı planlıyor.

Fatoş Koyuncu, babası Atik Mehmet Koyuncu'nun 25 yıldır TIR şoförü olduğunu söyleyerek, "Bundan dolayı TIR'a küçüklüğünden itibaren merakım vardı. 15 yıl önce B sınıfı ehliyeti aldım. Sonra hayalimi gerçekleştirmek için yeniden kursa yazıldım. Şu an babamla meslektaş olacağım için ve hayallerimin peşinden koştuğum için mutluyum. Kadınların erkeklerden daha iyi TIR kullanabileceğini düşünüyorum. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durmalılar. 20 saat direksiyon eğitimi görüyorum. Eğitimde park yapma, genel araç kullanımı gibi birçok konuda eğitim alıyorum. Direksiyon hocam bayan. Bu da dersleri daha keyifli hale getiriyor. Kendimi Tır sürüşü konusunda yetiştirdiğime ve geliştirdiğime inanıyorum. Bazı kursiyerler bana neden TIR ehliyeti almak istediğimi soruyor. TIR kullanmak otomobil kullanmaktan çok daha keyifli. Birçok bayan arkadaşımı bu yöne yönlendireceğim. Türkiye'nin her iline TIR sürerek gitmek istiyorum" dedi.'FATOŞ ÇOK İSTEKLİ'

Direksiyon eğitim hocası Arzu Kasımoğlu ise kadınların birçok şeyi başaracak güce sahip olduğunu vurgulayarak, "Ben TIR, otobüs ve kamyoneti kullanabiliyorum. Kursumuza TIR ve otobüs sürmek için başvuran kadınlar genelde İtfaiye veya belediyelerde şoför olarak çalışabilmek için başvuruyorlar. Bazıları da Fatoş gibi babası TIR şoförü olup hayallerini gerçekleştirmek için geliyorlar. Fatoş çok istekli. Bu nedenle aracı başarı ile sürebiliyor" diye konuştu.

Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı
Fatoş, TIR şoförü olmak için direksiyon kursuna yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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