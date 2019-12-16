Fatma Turgut Ünlü Markanın Yüzü Oldu
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Fatma Turgut Ünlü Markanın Yüzü Oldu

Yeni koleksiyon için kamera karşısına geçen Turgut, "Harley-Davidson gibi efsane olan bir marka ile çalışmak heyecan verici" dedi.

16.12.2019 09:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:09
Fatma Turgut Ünlü Markanın Yüzü Oldu

Türk rock müziğinin sevilen ismi , Harley- Davidson ile anlaştı.

Zamansız ve özgür ruhu, asi ve dinamik çizgileri ile dikkat çeken Harley- Davidson botları yeni sezon için Türk rock müziğinin sevilen ismi Fatma Turgut'la anlaştı. Model grubundan ayrıldıktan sonra solo kariyeri ile başarısına devam eden Turgut, Harley- Davidson için gerçekleştirdiği çekimlerde birbirinden özel pozlar verdi.

Fatma Turgut, "Harley- Davidson ben de dahil herkesin sahip olmak istediği bir ayakkabıydı. Şimdi bu marka ile çalışmak hem heyecan hem de gurur verici. Harley-Davidson botları ile sahnede daha sağlam adımlar atacağım" dedi.

Kaynak: Bültenler
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