Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor
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Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor

26.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:18

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Mazı, 16 yaşından bu yana Amanos Dağları eteklerinde çobanlık yaparak ailesini geçindiriyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Mazı, 16 yaşından bu yana Amanos Dağları eteklerinde çobanlık yaparak ailesini geçindiriyor.

Yoluklar Mahallesi'nde 40 koyun ve keçi sahibi Fatma teyze, ayağındaki sakatlık nedeniyle çalışamayan eşi ve çocuklarına bu meslekten kazandığı para ile bakıyor.

Fatma Mazı, AA muhabirine evinin geçimini çobanlıkla sağladığını söyledi.

Henüz 16 yaşında çobanlık yapmaya başladığını anlatan Mazı, "Kocam da eskiden çobandı ancak ayağından sakatlanınca işe gidemez oldu. Ben de eskiden beri ona yardım ederdim. Kocam rahatsızlanınca işi elime aldım. Çocukluğumdan bildiğim iş bu. 5 çocuğumu çobanlıktan kazandığım parayla büyüttüm." dedi.

Gününün büyük kısmını Amanos Dağları eteklerinde hayvanlarını otlatarak geçirdiğini dile getiren Mazı, bu yaşına rağmen işini severek yaptığını aktardı.

Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor
Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor
Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor
Fatma teyze Amanos Dağları eteklerinde yarım asırdır çobanlık yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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