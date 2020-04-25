Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
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Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için "FETÖ ve PKK" benzetmesi yapmasını yorumladı. Şahin, "Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" dedi.

25.04.2020 23:03 | Son Güncelleme: 25.04.2020 23:05
Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı

AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için "FETÖ ve PKK" benzetmesi yapmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

CHP'Lİ BELEDİYELERE FETÖ VE PKK BENZETMESİ

Erdoğan, valiliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine "FETÖ ve PKK" benzetmesi yaparak tepki göstermiş, "Asli işlerini yürütemeyen CHP'li belediyelerin giriştikleri bu tür faaliyetlerin amacı şov yapmaktır. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, söz konuyu benzetmeyi kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"BÖYLE BİR İFADEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Yavuz Oğhan'la Bidebunudinle programına konuk olan Şahin, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da oturulur konuşulur. Ki zaten söylendiğinde de böyle bir benetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok bilmiyorum ama böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum."

Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için yaptığı FETÖ ve PKK benzetmesine karşı çıktı
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