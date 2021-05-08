FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI
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FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı. Şahin, şiirleri seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim', İbrahim Sadri'nin 'Hoşçakal Anne', Yavuz Bülent Bakiler'in 'Analar' ve Bestami Yazgan'ın 'Anne Sen Melek misin?' şiirlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Fatma Şahin'in şiirleri seslendirdiği sırada duygulanarak gözyaşı döktüğü görüldü.

FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI
FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI
FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI
FATMA ŞAHİN, ANNELERİ KONU ALAN ŞİİRİ OKURKEN AĞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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