Fatma Öz'ü kim öldürdü? Müge Anlı'da aranan Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?

Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu? sorusu yanıt arıyor. Fatma Öz kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Fatma Öz konusu ele alınıyor. Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu?

Fatma Öz'e ne oldu? Fatma Öz bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

FATMA ÖZ KİMDİR?

Fatma Öz, 45 yaşında iki çocuk annesi.

FATMA ÖZ'E NE OLDU?

19 Nisan tarihinden itibaren ulaşılamayan Fatma Öz hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

5 Mayıs Çarşamba günü, Fatma Öz'ün birlikte yaşadığı erkek arkadaşından haber aldı ancak aile şüpheleri olduğunu belirterek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Ailesinin onaylamadığı bir ilişkisinin olması nedeniyle ailesinden uzakta yaşayan Fatma Öz, yaşadığı yerin adresini ve telefon numarasını da vermediği için aile kayıptan 5 Mayıs tarihiyle haberdar olduğunu belirtti.

FATMA ÖZ'ÜN SEVGİLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Sivas'ın Gürün ilçesinde kaybolan ve polis tarafından aranan Fatma Öz'ün sevgilisi Bahri M., intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Gürün ilçesinde yaşayan Bahri M. ile arasında gönül ilişkisi bulunduğu iddia edilen Fatma Öz yaklaşık 40 gün önce kayboldu. Öz'ün polis tarafından aranması sürerken geçtiğimiz gün Bahri M.'nin konuyla ilgili ifadesi alınarak evinde arama yapıldı. Bahri M. bugün Gürün'ün Kayseri istikameti çıkışında aracının içerisindeyken silahla intihara kalkıştı. Şahsın çene altından giren kurşun elmacık kemiğinden çıktı. Yaralı olarak kendi imkanları ile Gürün Devlet Hastanesine gitti. Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahri M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan Gürün Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

FATMA ÖZ'Ü KİM ÖLDÜRDÜ? FATMA ÖZ'E NE OLDU?

Malatya'nın Darende ilçesinde ikamet eden ve evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Fatma Öz'ün öldüğünden şüphelenilmeye başlandı. Öz ile ilişkisi olduğu belirtilen Bahri Maraşlı da genç kadının ölümünün ardından intihar girişiminde bulundu. Tabanca ile çenesine ateş etmesinin ardından yaralı olarak kurtulan şahıs, polise verdiği ifadede genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

OLAY, TELEVİZYON PROGRAMINA TAŞINDI

Öz'ün ailesinin başvurusunun ardından konu, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında incelenmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz gün göz altında ifadesi alınan Maraşlı, cinayeti itiraf etti. Öz'ü öldürüp Gürün ilçesi Kavak Köyü yakınlarındaki boş bir araziye gömdüğünü belirtti. İfade üzerine Bahri M. bugün sabah saatlerinde olay yerine götürülerek keşif yapıldı. Yapılan tespitte Öz'ün cesedine ulaşıldı. Öz, silahla öldürülüp üzeri taşla örtülmüş olarak bulundu.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Maraşlı Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından savcılığa gönderildi. Savcılık Maraşlı'yı cinayet suçlaması ile mahkemeye sevk etti. Maraşlı mahkemede olay günü Fatma Öz ile konuşmak için Şehitler Tepesi'ne gittiklerini, kendisine başka bir erkekle görüştüğünü söyleyince tartışarak cinayeti işlediğini ileri sürdü. Maraşlı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki sanık ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.