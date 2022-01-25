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Fatma Girik için anma törenleri iptal edildi

Fatma Girik için anma törenleri iptal edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATMA Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

FATMA Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Şişli Belediyesi'nde yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şişli Belediyesi, Fatma Girik, Güncel, Haber

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