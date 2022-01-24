Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta sanatçı Fatma Girik bugün hayata veda etti. Üzücü haber sonrası Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne konuları araştırıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta isim son dönemde hastalıklarla boğuşuyordu Bugün tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Girik, sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne?

FATMA GİRİK ÖLDÜ MÜ?

TV8, 2 . Sayfa programında Fatma Girik'in bu gece saatlerinde vefat ettiği açıklandı. Usta sanatçının bir süredir tedavi gördüğü ifade edildi.

FATMA GİRİK NEDEN ÖLDÜ?

2. sayfa programında yapılan açıklamada Fatma Girik'in koronavirüse yakalandığının iddia edildiği Ancak ölüm sebebinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.

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