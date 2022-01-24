Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne?

Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta sanatçı Fatma Girik bugün hayata veda etti. Üzücü haber sonrası Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne konuları araştırıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'ten acı haber geldi. Usta isim son dönemde hastalıklarla boğuşuyordu Bugün tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Girik, sanat camiasını yasa boğdu. Peki, Fatma Girik hastalığı neydi? Fatma Girik ölüm sebebi ne?

FATMA GİRİK ÖLDÜ MÜ?

TV8, 2 . Sayfa programında Fatma Girik'in bu gece saatlerinde vefat ettiği açıklandı. Usta sanatçının bir süredir tedavi gördüğü ifade edildi.

FATMA GİRİK NEDEN ÖLDÜ?

2. sayfa programında yapılan açıklamada Fatma Girik'in koronavirüse yakalandığının iddia edildiği Ancak ölüm sebebinin henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Haberler.com - Gündem

Fatma Girik, Gündem, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title