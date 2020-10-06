Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı
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Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı

06.10.2020 18:04 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:08
Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı

ÜNLÜ oyuncu Fatma Girik(77), geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi.

ÜNLÜ oyuncu Fatma Girik(77), geçirdiği beyin ameliyatının ardından Bodrum'daki evinde istirahate çekildi. Fatma Girik, sosyal medya hesabından Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı. Uzun süredir Bodrum'daki evinde istirahat eden Fatma Girik'in bir hayli keyifli olduğu görüldü.

- İstanbul
Fatma Girik Bodrum'daki evinden fotoğrafını paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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