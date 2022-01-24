Fatma Girik'in ölüm nedeni belli oldu! İşte son sözleri...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik neden öldü? Usta oyuncunun ölmeden önceki son sözleri ne oldu? İşte detaylar...

Fatma Girik tedavi gördüğü özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Liv Hospital'dan yapılan açıklamada Fatma Girik'in Covid-19 a bağlı olarak zatürre tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

"ELBET BİR GÜN ÖLÜMÜ TADACAĞIM"

Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncunun ölümle ilgili söylediği sözler gündem oldu. Girik "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti.

"BÜYÜK BİR UĞURLAMA İSTEMİYORUM"

Fatma Girik ölümünden sonra nasıl bir cenaze töreni istediğini de söylemişti. Girik açıklamasında "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" ifadesini kullanmıştı.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.